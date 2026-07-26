Nigéria : des jeunes s'initient à la boxe dans les rues de Lagos

Le manque de ressources peut constituer un obstacle pour les jeunes nigérians qui souhaitent s’initier à de nouveaux sports. Disposant d’un accès limité aux installations d’entraînement officielles, des enfants et des adolescents s’entraînent dans les rues et les quartiers animés de Lagos, sous la houlette d’instructeurs qui leur enseignent la boxe, la discipline et la résilience.

Yusuf Eleyele est un ancien boxeur. Il entraîne des enfants depuis plus d’une décennie.

"Si j’ai commencé à entraîner ces enfants, c’est parce que j’ai observé mon environnement immédiat et que j’ai réalisé que beaucoup d’entre eux étaient sans abri, que certains étaient rebelles et insoumis, et que d’autres finissaient par devenir des rabatteurs ou des « area boys », se battant et adoptant des comportements douteux. J’y ai donc réfléchi et je me suis dit que si ces enfants s’occupaient et s’entraînaient à la boxe, cela leur serait utile à l’avenir. Je me suis dit que, puisque je m’y connais en boxe, cela aiderait beaucoup ces enfants, et que leurs parents en tireraient également profit. C’est pourquoi je les entraîne, car à l’avenir, un enfant qui n’aura pas reçu d’éducation fera honte à sa famille", a déclarél'entraîneur de boxe.

Yusuf Eleyele a commencé à les entraîner après avoir vu trop de jeunes dériver vers la rue. Pour bon nombre de ces jeunes athlètes, ces séances offrent bien plus qu’un simple entraînement physique.

Lagos a formé des boxeurs qui ont ensuite concouru au niveau national et international. Mais la base fonctionne encore avec presque rien. Le manque de financement, d’équipement et d’installations freine les jeunes athlètes.

"Trouver un entraîneur et les entraîner représente un grand défi pour moi. C’est en effet un grand défi, car je n’étais pas boxeuse, je n’étais pas entraîneuse, je n’avais jamais entraîné auparavant, je n’avais jamais mis de gants de protection et je n’avais jamais rien fait de tel auparavant. C’est simplement que je les apprécie. J’apprécie le fait que les enfants soient sérieux et qu’ils s’en sortent bien. J’essaie donc de les promouvoir. À l’origine, je suis promoteur. Alors, quand les défis se sont présentés, j’ai dû me lancer dans la boxe pour pouvoir les entraîner. J’en ai appris davantage sur ce sport, et je mets maintenant ces connaissances en pratique", a dit Folashade Lawal, entraîneuse de boxe.

Dans l’espoir que ces terrains d’entraînement de fortune constituent le premier pas vers un avenir dans la boxe professionnelle.