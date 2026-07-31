Maroc : le roi Mohammed VI assiste à une cérémonie d'allégeance

Le roi Mohammed VI du Maroc a assisté à une cérémonie d'allégeance au Palais royal de Tétouan, situé à moins de 300 kilomètres au nord de Rabat, à l'occasion du 27e anniversaire de son accession au trône.

La cérémonie s'est déroulée vendredi matin, avant que l'Espagne n'annonce que plus de 48 000 migrants étaient rentrés au Maroc depuis Ceuta, après que des dizaines de milliers d'entre eux avaient pénétré dans l'enclave espagnole ces derniers jours.

Cet événement s'est achevé par une salve de cinq coups de canon, alors que le Souverain répondait des mains aux acclamations des représentants des différentes régions du Royaume.

La cérémonie d'allégeance, qui couronne les festivités marquant le 27e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est l’occasion pour les représentants des douze régions du Royaume de réitérer leur attachement au Souverain.