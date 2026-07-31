Ceuta : l'afflux de migrants perturbe l'activité de la ville

Les habitants de Ceuta, enclave espagnole en Afrique du Nord, se rassemblent dans les rues pour exprimer leur colère face à l'afflux massif de migrants observé ces derniers jours.

Des dizaines de milliers de migrants sont arrivés à Ceuta ces derniers jours, déclenchant une crise diplomatique européenne Dans le centre de Ceuta, qui compte environ 84 000 habitants, la plupart des commerces étaient fermés ;et les fêtes annuelles ont été annulées.

« Cela ne peut pas être permis. Je ne suis pas contre l’immigration, mais je pense qu’il faut une immigration réglementée, et ce n’est pas le cas ici. Nous, les habitants du quartier, nous ne pouvons plus mener notre vie quotidienne ; nous ne pouvons plus vivre normalement ; nous ne pouvons absolument rien faire. Nous sommes à bout parce que personne ne nous aide. », a expliqué Lidia, habitante de Ceuta

L'Espagne a déployé des troupes pour assurer la sécurité et affirme que des milliers de migrants qui ont franchi la frontière sont retournés au Maroc.

Des dizaines de corps ont été retrouvés dans les eaux et d’autres hèrent dans les rues de Ceuta.

Dans le centre de Ceuta, la police a dirigé les migrants – dont beaucoup de jeunes – vers la frontière, les menaçant parfois à coups de matraque.

« Il n’y a pas d’opportunités au Maroc. Je suis étudiant dans une école de formation des enseignants (inaudible), mais en réalité, il n’y a aucune possibilité d’y construire une vie. C’est pour cela que je suis venu ici. Peut-être après 14 années d’études, il n’y a rien : on reste assis chez soi ou on travaille 12 heures par jour pour un petit salaire. C’est pour ça que je suis venu ici, mais même ici je n’ai pas trouvé d’opportunités, donc je devrais rentrer chez moi. », a déclaré Abdulah Buji, migrant marocain originaire de Tétouan, 21 ans.

Cet afflux massif et soudain a déclenché une crise internationale pour le gouvernement espagnol, suscitant des critiques de la part de l'Allemagne, de l'Italie et de la Finlande, et poussant la France à renforcer les contrôles à sa frontière avec l'Espagne.

Madrid a dépêché des soldats et des renforts de police, notamment des plongeurs, des drones et des bateaux, pour renforcer la sécurité à Ceuta, tandis que le Premier ministre Pedro Sánchez et son ministre de l’Intérieur se sont rendus d’urgence dans l’enclave vendredi.