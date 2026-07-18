Nigeria : l'UNICEF en soutien aux initiatives locales pour les mères et les enfants

La directrice générale de l’UNICEF Catherine Russell a visité vendredi l’État de Sokoto, au nord-ouest du Nigeria, pour mettre en avant les initiatives visant à répondre aux besoins essentiels des enfants et des mères.

L'agence onusienne et ses partenaires locaux agissent notamment pour la santé, la nutrition, l'éducation et l'accès à l'eau potable, dans un contexte marqué par les conflits, la pauvreté et l'insécurité alimentaire.

"Nous devons veiller à ce que les enfants soient protégés dans ces conflits, que leur accès aux soins soit garanti, que leur alimentation soit assurée, que leur éducation soit préservée", déclare Catherine Russell.

La directrice générale de l'UNICEF a tenu à mettre en avant le potentiel des enfants, qui constituent, selon elle, une opportunité majeure pour le continent africain et le monde.

"Le monde doit s’unir et affirmer que les enfants constituent une ressource incroyable, que nous devons investir en eux et les protéger si nous voulons avoir l’espoir d’un avenir décent", explique-t-elle.

Parmi les initiatives à destination des jeunes, le Digital Village doit les aider à prendre en main les outils numériques. Zainab Bello, habitante de la région de 19 ans, n'était pas scolarisée lorsqu'elle a bénéficié de ce programme.

"On m’a appris à utiliser une tablette", se souvient-elle. "J’ai aussi appris à mettre en avant mes compétences professionnelles sur les réseaux sociaux."

Le Nigeria compte près de 105 millions d’enfants et d’adolescents, soit la moitié de sa population.