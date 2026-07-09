Togo : cette nouvelle génération qui code l'avenir

Construire un robot, écrire ses premières lignes de code ou s'initier à l'intelligence artificielle. À Lomé, le Summer Camp de Lomé Digital School plonge des enfants dans l'univers du numérique avec une ambition : former les innovateurs de demain. Reportage de Steven Midjola.

À 14 ans, Winner manipule déjà des moteurs, des pinces et des circuits électroniques avec une précision étonnante. Comme une vingtaine d'autres enfants réunis dans ce Summer Camp à Lomé, elle découvre les bases de la robotique en construisant son premier prototype. Ici, la technologie ne se regarde pas : elle se démonte, s'expérimente et se construit, dès le plus jeune âge.

"Je réalise une main robotique composée de pinces et d'un cerveau moteur. Depuis le début des activités, j'ai appris la place de la technologie dans le monde du maintenant et les composants d'une main robotique ou d'objets technologiques", a déclaré Winner Koudjra, participante.

Mais la robotique n'est qu'une première étape. Quelques heures plus tard, changement de salle : clavier sous les doigts, Winner passe du matériel au logiciel.

"Nous travaillons sur la modification d'une page web pour la création d'une intelligence artificielle. Grâce à ce que j'apprends ici, j'aimerais pouvoir créer mon propre site web" a ajouté la jeune femme.

Au-delà du code, l'école veut aussi réduire l'écart entre filles et garçons dans le numérique. Selon l'UNESCO, les femmes ne représentent encore que 35 % des diplômés des filières STEM dans le monde et 26 % des professionnels de la donnée et de l'intelligence artificielle. Pour y répondre, le programme mise sur la parité et des bourses destinées aux enfants de familles modestes,

"L’idée pour nous, c'est de faire en sorte que très tôt, les filles aussi soient exposées à ces outils-là et que demain, on n'ait pas à vouloir réparer des quotas dans le numérique, Au-delà de la technique, ce qu'on essaie de développer chez ces enfants, c'est la pensée critique", soutientGot'liebe Bataba, directeur de Lomé Digital School.

"Je trouve que c'est une très belle opportunité. C'est une initiative qu'il faut saluer. Cela permet déjà d'initier nos enfants assez tôt à tout ce qui est technologie", avance Vanessa Lawson, parent de particpant.

L'ambition dépasse l'apprentissage du numérique : elle consiste à préparer les futurs créateurs de solutions africaines de demain.