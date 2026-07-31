La chanteuse sud-africaine Tyla annule un concert à Lagos après des appels au boycott

La chanteuse sud-africaine Tyla a annulé un concert prévu à Lagos, au Nigeria, alors que les tensions liées aux violences anti-immigrés en Afrique du Sud pèsent sur les relations entre les deux pays.

Aucune raison n'a été donnée pour expliquer ce changement dans la tournée de l'artiste mais il intervient après des appels au boycott relayés par des internautes nigérians sur les réseaux sociaux.

Depuis plusieurs mois, l'Afrique du Sud est le théâtre d'un intense mouvement de contestation xénophobe, parfois violent, contre la présence d'immigrés — principalement issus d'autres pays africains — que les manifestants accusent d’être responsables de la criminalité, du chômage et de la pression exercée sur les services publics.

Les tensions ont poussé des centaines de milliers d'immigrés à quitter volontairement le pays, notamment dans des vols acheminés par leurs pays d'origine, tandis que d'autres ont été expulsés.

Le Nigeria s’est montré particulièrement virulent sur cette question, et la tension était palpable lorsque des hauts responsables d’Abuja et de Pretoria se sont rencontrés cette semaine au ministère nigérian des Affaires étrangères.

Connue pour ses tubes tels que "Water" et ses collaborations avec les artistes américains Cardi B ou Travis Scott, Tyla avait annoncé lundi les dates de la tournée mondiale accompagnant la sortie de son dernier album "A*POP". Cape Town, Johannesburg, mais aussi Paris, New York et Lagos figuraient parmi les villes annoncées.

Mais vendredi matin, la date prévue à Lagos avait été retirée de la liste publiée sur le site internet de la chanteuse. Les représentants de Tyla n’ont pas immédiatement réagi à cette modification.

L'Afrique du Sud, l'une des premières économies du continent, attire depuis longtemps des immigrés issus d'autres pays africains.

Mais face à un taux de chômage élevé, à des services sociaux défaillants et à une forte criminalité, ces ressortissants étrangers font office de boucs émissaires, selon des analystes.

La police sud-africaine affirme qu’au moins quatre ressortissants étrangers ont été tués lors d’attaques liées aux manifestations anti-immigrés, mais certains gouvernements africains ont fait état d’un bilan plus lourd.

Plus de 160 000 personnes ont fui le pays, selon un décompte de l’AFP basé sur les chiffres fournis par les gouvernements africains procédant au rapatriement de leurs ressortissants, dont environ 1 500 Nigérians.