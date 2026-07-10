L’hippopotame pygmée mise sur Moo Deng, sa star planétaire, pour survivre

Un gâteau de fruits et de légumes, des visiteurs venus de toute l’Asie et une vedette pas comme les autres : Moo Deng, l’hippopotame pygmée devenu un phénomène mondial sur les réseaux sociaux, a célébré vendredi son deuxième anniversaire au Khao Kheow Open Zoo, dans la province de Chon Buri.

La jeune femelle s’est approchée de son gâteau, déjà entamé par sa mère Jona, avant de goûter les différentes décorations, notamment des melons sculptés selon une tradition thaïlandaise. L’événement a attiré un flux continu de visiteurs, même si l’affluence est restée inférieure à celle de son premier anniversaire, qui avait rassemblé des milliers de personnes.

Née en 2024, Moo Deng est devenue une célébrité mondiale quelques semaines après sa naissance grâce aux vidéos publiées par son soigneur Atthapon Nundee sur les réseaux sociaux. Ses expressions espiègles et son comportement joueur ont rapidement conquis des millions d’internautes.

« Elle incarne une telle douceur dans ce monde stressant et agité », a déclaré Paulina Inocencio, une admiratrice venue des Philippines. « Les gens viennent ici, adultes comme enfants, pour voir cette petite boule de joie. »

Mais derrière le phénomène populaire se joue un enjeu de conservation plus vaste. L’hippopotame pygmée est l’une des espèces de grands mammifères les plus menacées d’Afrique de l’Ouest. Plus petit et plus rare que son cousin l’hippopotame commun, il est classé « en danger » par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Il ne resterait que 2 000 à 3 000 individus à l’état sauvage, principalement en raison de la disparition de son habitat et du braconnage.

Le Khao Kheow Open Zoo participe à des programmes d’élevage visant plusieurs espèces menacées, dont l’hippopotame pygmée. La direction estime que la popularité de Moo Deng a permis de renforcer les moyens consacrés au bien-être animal. « Elle a contribué à nos efforts de conservation et amélioré les conditions de vie de nombreux animaux du zoo », a déclaré son directeur, Narongwit Chodchoi.

Le zoo doit notamment bénéficier de financements publics pour construire un nouvel espace destiné aux hippopotames.

Malgré cette visibilité internationale, les défenseurs de l’environnement soulignent toutefois un paradoxe : la célébrité numérique de Moo Deng n’a pas encore entraîné de bénéfices significatifs pour les populations sauvages d’Afrique de l’Ouest.

À mesure qu’elle grandit, Moo Deng pourrait perdre une partie de son apparence de « bébé star ». Mais pour ses admirateurs, son rôle d’ambassadrice de la biodiversité reste intact : transformer un engouement viral en prise de conscience pour une espèce menacée.