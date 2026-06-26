Canicule à Rome : friandises glacées et bassins rafraîchis pour les animaux du zoo

Au Bioparco de Rome, les soigneurs adaptent le quotidien des animaux face à une chaleur exceptionnelle. Girafes, hippopotames et phoques bénéficient notamment de friandises glacées, de bassins rafraîchis et d'une eau maintenue sous les 25 °C, alors que Rome est placée en alerte rouge et attend jusqu'à 37 °C. Le parc a également renforcé ses dispositifs de protection contre la chaleur avec des bassins régulièrement renouvelés, des zones d'ombre élargies, des brumisateurs et des espaces climatisés réservés aux espèces les plus sensibles. Selon Yitzhak Yadid, responsable zoologique du Bioparco, certains animaux, notamment les amphibiens ou les espèces originaires de climats tempérés, dépendent de ces installations pour éviter un stress thermique pouvant mettre leur vie en danger. Les phoques, particulièrement vulnérables, sont ainsi maintenus dans des bassins dont la température est strictement contrôlée. Le ministère italien de la Santé a déclenché son niveau maximal d'alerte face à cette vague de chaleur qui touche une grande partie du pays. Au Bioparco, les soigneurs rappellent que ces aménagements ne servent pas uniquement à protéger les animaux des fortes températures. Ils participent aussi à leur enrichissement quotidien en favorisant leur activité, leur bien-être et l'expression de leurs comportements naturels, dans un contexte où les épisodes de chaleur extrême deviennent de plus en plus fréquents.