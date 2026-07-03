Au Niger, un nouvel arrêté sur l’interdiction des sachets plastiques dans les supermarchés de Niamey, vient accentuer le contenu de la loi de 2014.

12 ans plus tard, l’administrateur délégué de la capitale nigérienne souhaite améliorer la gestion de ces déchets polluants qui circulent à Niamey, car les sachets plastiques continuaient à être utilisés malgré cette loi. Ces derniers bouchent les égouts et polluent.

La ville a donc reçu les promoteurs de supermarchés de la zone, leur indiquant qu’ils bénéficiaient d’un délai de six mois pour s’y conformer.

Les stocks de sachets plastiques non biodégradables devront avoir été écoulés ou détruits en début d’année prochaine, et il sera interdit de les produire, de les importer, commercialiser ou utiliser. Ils devront perte remplacés par des sacs biodégradables, des emballages en papier,, des paniers ou des contenants réutilisables.

Selon l’arrête, tout contrevenant sera exposé à des sanctions : de 6 à un mois de prison pour la production ou l’importation de ce type de sachets, et de 3 à 6 mois pour une utilisation professionnelle ainsi qu’une amende de 100 francs par sachet pour un usage domestique.