Kenya : un ancien sans-abri fait le buzz sur les réseaux en sauvant des oiseaux

Un ancien sans-abri de Nairobi est devenu une sensation virale après avoir passé des années à sauver et à vivre avec des oiseaux blessés, mais les autorités s’inquiètent des risques sanitaires. Rodgers Oloo Magutha a trouvé un but dans la vie et un moyen d’échapper à la dépression liée à la vie dans la rue en s’occupant de ses amis à plumes.

« Pour moi, c'est une véritable mission de sauvetage. J’ai côtoyé différentes espèces d’oiseaux : le marabout, le héron garde-boeufs, l’ibis hadada, l’ibis sacré d’Afrique, la chouette effraie, le pigeon, le milan noir. Mais, comme vous pouvez le voir, il ne me reste plus que quelques oiseaux. Cela montre que lorsque je sauve des oiseaux et qu’ils sont prêts à partir, ou qu’ils sont en bonne santé et doivent se débrouiller seuls, je les relâche généralement. », a expliqué Rodgers Oloo Magutha, passionné d'oiseaux.

En 2024, alors qu’il vivait dans le centre de Nairobi, des manifestations massives ont éclaté tout autour de lui, et les images de Magutha marchant sereinement au milieu des troubles, un milan sur la tête, ont fait de lui une star du web.

« Donc, l’appel à relâcher les oiseaux ou la question des maladies zoonotiques, ce n’est pas quelque chose qui… Même moi, je sais que ces maladies existent. Mais, pour ma part, j’ai vécu dans la rue où nous mangions ensemble, nous dormions ensemble dans le froid, et il ne m’est jamais rien arrivé. En ce moment, je travaille à la décharge où je trie les matériaux recyclables. », a ajouté Rodgers.

Il dispose désormais d’un logement d’une seule pièce à la périphérie de la ville, ainsi que de dizaines de milliers d’abonnés sur TikTok et Instagram qui le regardent vivre aux côtés de milans, de corbeaux, de cigognes et de nombreux autres oiseaux.

« Donc, pour moi, je dirai aux gens que proférer des menaces n’est pas une solution. L’autonomisation, voilà la solution. En fait, je suis unique en mon genre dans ce pays, en Afrique et dans le monde, car la plupart des gens ignoraient tout de cela. On voyait ce genre de choses à la télévision ou au cinéma, mais c’était de la fiction. En réalité, nous devons montrer aux gens que tout est possible. Les gens doivent comprendre que les humains peuvent coexister avec la nature. », a indiqué Rodgers.

Les autorités sanitaires s’inquiètent, l’Institut kenyan de recherche médicale ayant averti que le contact prolongé avec des animaux sauvages est limité en raison du risque de maladie. Magutha a déclaré qu’il devrait au contraire être remercié pour son engagement au service de la collectivité.