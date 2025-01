En Espagne, les animaux se font bénir lors de la Saint Antoine

Comme chaque 17 janvier, des dizaines de propriétaires d'animaux se sont rendus devant l’église San Antón dans le quartier de Chueca à Madrid, pour célébrer la fête de Saint Antoine, le saint patron des animaux. Sur les marches de l’église, chats et chiens ont attendu patiemment pour recevoir l’eau bénite des prêtres catholiques. Le Père Angel, chef de la paroisse, a rappelé que cette tradition catholique vise à protéger et à préserver la santé des animaux pour l’année à venir. La bénédiction s’accompagne d’une messe festive où les animaux sont aussi admis à l’intérieur de l’église. La fête de Saint Antoine à Madrid, célébrée depuis les années 1980, mêle airs festifs de la fanfare municipale, pains traditionnels et feux de joie, une tradition également marquée dans plusieurs pays hispaniques.