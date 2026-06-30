Kenya : les flamants roses menacés par les fortes pluviométries

Le long de la grande vallée du Rift, la vue de millions de flamants roses a toujours été l’un des spectacles les plus époustouflants de la nature.

Ces oiseaux se caractérisent par leur plumage rose, mais celui-ci n’est pas seulement un symbole de leur beauté.

La couleur de leur plumage est également un indicateur de leur état de santé.

Voici à quoi ressemblait le lac Bogoria il y a cinq ans : des milliers, voire des millions d’oiseaux y avaient élu domicile.

Tout comme les flamants roses, les rives du lac sont elles aussi roses.

Cela s’explique par la forte concentration en cyanobactéries présentes dans l’eau, des bactéries contenant des caroténoïdes, ces pigments qui donnent aux flamants roses leur couleur rose.

Plus récemment, cette source de nourriture s'est raréfiée, entraînant la disparition de la couleur caractéristique des flamants roses.

Voici le lac Elementaita : vous pouvez constater que la couleur rose des plumes des flamants roses s'est nettement estompée.

C'est le signe que l'écosystème du lac est en train de changer.

Les scientifiques expliquent que le niveau des lacs a augmenté en raison de précipitations exceptionnellement abondantes, ce qui a modifié la composition chimique de l’eau.

Selon Paul Gacheru, responsable des espèces et des sites chez Nature Kenya, les lacs comme l’Elementaita deviennent moins alcalins, ce qui a contribué au déclin des cyanobactéries.

Il explique : « Ce qui se passe ici, c’est que dans les lacs alcalins de la région de la vallée du Rift, les niveaux d’eau ont augmenté, ce qui a été attribué aux précipitations et, à certains égards qui n’ont pas encore été quantifiés, à des facteurs géologiques. À mesure que le niveau de l’eau monte, les lacs de la vallée du Rift deviennent de plus en plus d’eau douce. Ainsi, si l’on prend l’exemple de Bogoria, qui touche presque le lac Baringo, la composition chimique de l’eau s’en trouve modifiée, ce qui affecte la base alimentaire du flamant nain ; par conséquent, on ne trouve plus autant de flamants que ce que l’on observait initialement dans ces lacs, car la nourriture vient à manquer pour eux. »

Gacheru explique que les oiseaux vont déserter le lac et migrer à la recherche de sources de nourriture ailleurs.

La perte de couleur chez les oiseaux indique également qu’ils ne reçoivent pas les nutriments dont ils ont besoin pour rester en bonne santé.

Gacheru explique : « Les flamants roses se caractérisent par leur couleur rose, et la pigmentation rose de leurs plumes est étroitement liée à leur alimentation. Ainsi, au fur et à mesure que le flamant passe du stade de poussin à celui d’adulte ; la couleur rose est principalement celle des adultes et non celle des autres groupes d’âge des flamants roses ; cela est lié à leur alimentation, car on considère que les algues dont ils se nourrissent, les cyanobactéries, fournissent ce pigment aux flamants roses. Dans ce cas précis, si les quantités de cyanobactéries sont faibles, on constate que la pigmentation s’atténue légèrement.»

Charles Mwangi est guide touristique au lac Elementaita ; il y a passé toute sa vie, puisqu’il est né aux abords du lac.

Il explique que le lac attirait autrefois des millions de flamants roses qui embellissaient ses rives, mais qu’au fil des années, leur nombre a progressivement diminué.

« En 2022, le lac comptait des millions et des millions de flamants roses, mais leur nombre diminue progressivement car l’eau est polluée et la nourriture n’est donc plus suffisante pour une population aussi importante. C’est comme s’ils se répartissaient désormais entre eux. Ainsi, le nombre que nous observons ici correspond à environ la moitié de ce que nous avions il y a environ deux ans, et cela est peut-être dû au problème de pollution de l’eau elle-même », explique Mwangi.

Selon les scientifiques, les changements qui affectent ces oiseaux pourraient être liés à des pressions environnementales plus larges, telles que la modification des régimes pluviométriques et la pollution, ainsi qu’à la montée du niveau du lac et à l’activité humaine dans ces zones humides.

Ils affirment que les flamants roses constituent les premiers signes visibles d’un changement de l’écosystème, car leur survie dépend de conditions très spécifiques.