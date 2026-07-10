Guinée-Bissau : le chef de l’opposition renvoyé en prison

Le chef de l’opposition en Guinée-Bissau, Domingos Simões Pereira, a été placé en détention vendredi par un tribunal militaire, selon une source des services de sécurité. Il est accusé d’avoir participé à une tentative de renversement du pouvoir précédent.

Président du Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), M. Pereira avait été arrêté après le coup d’État militaire ayant renversé le président Umaro Sissoco Embaló le 26 novembre dernier. Il avait été libéré en janvier, mais était depuis assigné à résidence à Bissau.

Les autorités l’accusent notamment d’avoir financé une tentative de coup d’État présumée en octobre 2025, ainsi que d’être impliqué dans des affaires financières distinctes et dans une autre tentative de putsch en 2023. Ces deux épisodes se seraient déroulés sous le mandat de l’ancien président Embaló, avant sa destitution.

Convoqué vendredi matin devant le tribunal militaire, Domingos Simões Pereira a été immédiatement transféré sous forte escorte à la prison de Segunda Esquadra, dans la capitale, selon une source sécuritaire citée par l’AFP.

« À son arrivée, le juge du tribunal militaire l’a informé de la décision de le placer en détention », a indiqué cette source sous couvert d’anonymat, précisant que la procédure n’avait duré que quelques minutes.

Son équipe de défense conteste la légalité de la procédure. Roberto Indeque, membre du collectif d’avocats de l’opposant, a déclaré à la radio locale que les défenseurs avaient décidé de boycotter l’audience, estimant ne pas avoir été informés de la comparution de leur client et dénonçant une procédure menée « en dehors du cadre légal ».

Le PAIGC et les avocats de Domingos Simões Pereira rejettent les accusations, qu’ils jugent arbitraires et politiquement motivées. Ils affirment que cette affaire vise à empêcher l’opposant de participer à l’élection présidentielle prévue le 6 décembre.

Depuis son indépendance du Portugal en 1974, la Guinée-Bissau a connu plusieurs coups d’État et tentatives de prise de pouvoir. Le pays est actuellement dirigé par une junte militaire sous l’autorité du général Horta N’Tam.

Marquée par une pauvreté persistante et une instabilité politique chronique, la Guinée-Bissau est également considérée comme un point de transit important pour le trafic de drogue en Afrique de l’Ouest.