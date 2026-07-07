Guinée-Bissau : référendum le 30 août pour passer au régime présidentiel

Les électeurs sont appelés aux urnes le 30 août en Guinée-Bissau à la faveur d’un référendum constitutionnel selon un décret publié lundi.

Ils doivent se prononcer sur le renforcement des pouvoirs du Président. En effet, le projet, soumis à l’approbation du souverain primaire, doit permettre au chef de l'État de nommer le Premier ministre et les membres du gouvernement. Il aura aussi le pouvoir de dissoudre le Parlement.

Jusqu’à présent, en Guinée-Bissau, le Premier ministre était issu de la majorité parlementaire. Le pays d’Afrique de l’Ouest veut passer d'un système parlementaire à un régime présidentiel.

Le scrutin référendaire intervient neuf mois après le coup d’État qui a renversé l’ancien président Umaro Sissoco Embaló, mettant aussi fin au processus électoral de 2025.

De nouvelles élections présidentielles et législatives, doivent se tenir le 6 décembre.