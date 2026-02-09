Guinée-Bissau : l’opposant Domingos Pereira accusé de tentative de coup d’État

En Guinée-Bissau, le chef de l’opposition, Domingos Simões Pereira, est convoqué devant un tribunal militaire. Il est soupçonné d’être impliqué dans plusieurs tentatives de coup d’État, selon des sources judiciaires et militaires.

Ancien Premier ministre et chef du parti PAIGC, figure historique du pays, il aurait participé à au moins deux projets de putsch, fin 2023 et en octobre 2025. Des accusations qu’il n’a pas commentées.

Arrêté lors du coup d’État de novembre dernier, qui a renversé le président Umaro Sissoco Embalo, il avait été libéré fin janvier avant d’être assigné à résidence pour des enquêtes financières distinctes.

La Guinée-Bissau, marquée par cinq coups d’État depuis son indépendance, reste plongée dans une instabilité politique chronique, sur fond de pauvreté, de corruption et de trafic de drogue.