À Johannesburg, des collectifs anti-migration livrent des étrangers à la police

Les manifestations contre l'immigration ont pris une nouvelle tournure jeudi à Johannesburg, où des groupes de Sud-Africains ont emmené des étrangers présumés en situation irrégulière à la police, alimentant un climat de peur dans plusieurs quartiers et ravivant les tensions avec certains pays voisins.

Dans le township d'Alexandra, une marche de protestation a dégénéré lorsque des hommes armés de bâtons ont été vus dans les rues. Face à ces débordements, des responsables communautaires ont appelé à un arrêt immédiat des manifestations.

« Nous n'avons pas besoin d'eux ici en Afrique du Sud parce qu'ils sont en situation irrégulière, notre position est claire. Mais la situation est désormais hors de contrôle et nous voulons que cette marche s'arrête immédiatement », a déclaré Musa Mabiko, responsable communautaire d'Alexandra.

Les organisateurs affirment vouloir attirer l'attention des autorités sur l'immigration clandestine, qu'ils accusent d'aggraver le chômage et l'insécurité dans le pays.

« En tant que Sud-Africains, nous avons le sentiment d'être abandonnés parce que nos frontières ne sont pas suffisamment protégées. Nous faisons face à un afflux d'étrangers sans papiers alors que les emplois se raréfient et que la criminalité atteint des niveaux très élevés. Nous demandons au gouvernement de prendre au sérieux l'expulsion des migrants en situation irrégulière », a déclaré Portia Zulu, responsable communautaire du township de Soweto.

Ces manifestations, qui se multiplient ces dernières semaines, accentuent les inquiétudes au sein des communautés migrantes et renforcent les tensions autour de la politique migratoire sud-africaine.