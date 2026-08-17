Mali : Ras Bath et Rokia Doumbia condamnés à sept ans de prison

La justice malienne a condamné lundi Mohamed Youssouf Bathily, alias Ras Bath, figure connue de la radio et de la télévision, à sept ans de prison ferme. La militante Rokia Doumbia, connue sur les réseaux sociaux sous le nom de « Rose, la vie chère », a écopé de la même peine.

Les deux prévenus ont été reconnus coupables notamment d’association de malfaiteurs et d’atteinte au crédit de l’État. À leur peine de prison ferme s’ajoutent trois années avec sursis.

Détenus depuis 2023, Ras Bath et Rokia Doumbia étaient poursuivis après la diffusion d’une émission consacrée aux difficultés économiques rencontrées par les Maliens. L’accusation reprochait notamment au journaliste d’avoir reçu la militante à plusieurs reprises dans son émission. Leurs avocats ont contesté les accusations.

Ras Bath, connu pour son ton direct et critique, avait déjà connu plusieurs démêlés avec la justice. Il avait notamment été acquitté en juillet 2023 dans une autre affaire concernant ses déclarations sur la mort en détention de l’ancien Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga.

Cette nouvelle condamnation intervient dans un contexte de restrictions croissantes visant les voix critiques au Mali. Les militaires, arrivés au pouvoir après les coups d’État de 2020 et 2021, ont renforcé leur contrôle sur la vie politique et l’espace public.