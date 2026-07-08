Centrafrique : l'ONU annonce de nouvelles mesures de sécurité

La mission de l’ONU en République centrafricaine annonce de nouvelles mesures de sécurité après l’attaque de sa base temporaire d’Am-Dafock, près de la frontière soudanaise. L’assaut du 30 juin a fait au moins trois blessés parmi les casques bleus zambiens, dont un grièvement touché.

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) a « fermement condamné » l'attaque menée à l'aube dans la ville d'Am-Dafock contre l'une de ses bases, dans ce pays pauvre et instable.

Selon cette source, trois soldats zambiens de la force de maintien de la paix ont été blessés, dont un gravement.

Valentine Rugwabiza, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, a déclaré que les attaques contre les casques bleus « pourraient constituer des crimes de guerre au regard du droit international ».

Ramadan Abdelkader, sous-préfet d'Am Dafock, a déclaré à l'AFP : « D'anciens combattants de la Séléka et des éléments des Forces de soutien rapide (RSF) venus du Soudan ont attaqué les bases », ajoutant que 22 personnes avaient trouvé la mort.

« Nous demandons aux autorités d'envoyer autant de renforts que possible », a-t-il déclaré, ajoutant que les blessés graves étaient évacués à bord d'avions de l'ONU pour y être soignés.

Abdelkader a ajouté que, par la suite, des « alliés russes » avaient mené des frappes aériennes contre les rebelles, sans préciser si cette intervention avait permis de reprendre le contrôle de la ville.

Am Dafock est un point stratégique situé à la frontière entre la République centrafricaine et le Soudan.

Elle est régulièrement confrontée à des incursions de groupes armés opérant de part et d'autre de la frontière, dans un contexte marqué par la guerre au Soudan depuis avril 2023 et par la présence des Forces de soutien rapide (RSF) dans les régions frontalières.