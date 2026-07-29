ONU : le Conseil de Sécurité vote la prolongation des sanctions en Centrafrique

Le Conseil de sécurité des Nations unies a estimé que les groupes armés opérant en République centrafricaine (RCA) constituent une menace pour la paix et la sécurité internationales.

Les pays membres ont adopté à l’unanimité la résolution 2827 qui prolonge les sanctions jusqu’au 31 juillet 2027.

À l'issue du vote, l'ambassadeur de la RCA, Marius Aristide Hoja Nzessioué, a déclaré au Conseil que les progrès réalisés montraient qu'une coopération étroite à tous les niveaux pouvait déboucher sur des résultats concrets.

« Comment expliquer que ces groupes armés, soumis aux sanctions, aient pu se procurer des armes ? Quels sont les réseaux qui permettent cela ? Qui finance ces activités et en tire profit ? Ces questions sont au cœur de l’efficacité des régimes de sanctions. Si nous ne les identifions pas, si nous ne découvrons pas les mécanismes qui alimentent ces groupes, nous risquons de reproduire le cycle selon lequel les groupes armés sont sanctionnés, voient leur capacité temporairement réduite, puis se réarment grâce à de nouveaux circuits d’approvisionnement. », a expliqué Marius Aristide Hoja Nzessioué, ambassadeur de la République centrafricaine auprès de l’ONU.

S’exprimant avant le vote, l’ambassadeur français Jérôme Bonnafont a déclaré que des « progrès significatifs » avaient été réalisés ces dernières années, tout en précisant que la situation sécuritaire restait « fragile ».

M. Bonnafont a ajouté qu’il incombait à l’ONU de soutenir la RCA dans sa lutte contre les groupes armés et les individus qui leur sont associés, qui continuent de menacer la stabilité du pays.