Centrafrique : la MINUSCA offre des formations à des détenus mineurs

En accord avec la Stratégie nationale de réinsertion sociale de la République centrafricaine, la MINUSCA a apporté son soutien aux services pénitentiaires, en offrant à 20 détenus mineurs une formation professionnelle en mécanique motocycliste.

Incarcérés à la maison centrale de Ngaragba, ils ont ainsi bénéficié de l'acquisition des principes de base de la mécanique moto, dont le fonctionnement des moteurs, les techniques de diagnostic et de réparation des pannes courantes.

De nouvelles connaissances acquises à coup d’efforts, reconnues et saluées par la MINUSCA, lors de la cérémonie officielle de remise des certificats aux bénéficiaires, le 2 juillet à Bangui.

Nelly Atieno Opiyo, représentait l'Unité des Affaires pénitentiaires de la MINUSCA :

« Vous avez démontré que même derrière les murs d’une prison, l’effort et la détermination peuvent ouvrir des portes vers une nouvelle vie. Chers bénéficiaires, ce que vous avez reçu est un outil. A vous maintenant de le faire fructifier. Poursuivez vos efforts, restez concentrés sur votre préparation au retour dans la société pour contribuer au bien commun ».

Un secteur parmi les nombreux programmes de formation professionnelle, dont la couture, la plomberie, la menuiserie, entre autres, qu'offre la MINUSCA aux établissements pénitentiaires centrafricains.

Un appui pour améliorer les conditions de détention des détenus comme l'atteste ce bénéficiaire.

« Avant la prison, je n’avais pas de métier. Et Dieu a mis dans le cœur de nos responsables de nous apprendre un métier. Je les remercie. On était venu purger nos peines, et lorsque, par la grâce de Dieu, nous finirons de les purger, nous allons mettre le passé derrière nous et entamer une nouvelle vie. Et grâce à cette formation, nous aurons un métier pour pouvoir subvenir à nos besoins ».

Au-delà de doter ces jeunes de compétences techniques, ils ont également reçu, en plus des certificats, des kits de motos et des caisses à outils.

Ceci pour faciliter la réinsertion socio-économique après leur libération.