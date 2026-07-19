Centrafrique : le Premier ministre en visite dans le nord, en proie à des attaques de groupes armés

Le Premier ministre centrafricain Félix Moloua s'est rendu samedi à Birao, dans le nord-est du pays, afin de rassurer la population après l'attaque meurtrière menée le 30 juin contre la localité frontalière d'Am Dafock.

Accompagné de plusieurs membres de son gouvernement, il a inauguré un centre de santé et réaffirmé la volonté des autorités de poursuivre les efforts de développement dans cette région de Vakaga, régulièrement confrontée aux incursions de groupes armés opérant de part et d'autre de la frontière avec le Soudan.

"Je suis venu, j’étais impressionné de voir les jeunes ici à Birao qui ont besoin de développement. Et d’ailleurs, avec l’appui de nos partenaires, il y a un projet de pôle de développement qui permettra de renforcer les investissements qui ont été déjà faits ici. Notre vœu au nom du président de la République chef de l’Etat, est que les enfants de Birao, de la Vakaga, prennent conscience de ça", a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement a également adressé un message de fermeté aux groupes armés, les appelant à rejoindre le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR), estimant que "la récréation est terminée" et exhortant à "tourner la page" au profit de la paix et de la cohésion sociale.

"Dites à ceux qui veulent semer le trouble que la récréation est finie. Aujourd’hui, tournons la page. Nous avons un programme DDR [désarmement, démobilisation, réintégration]. Qu’ils rejoignent ce programme afin que, dans la paix, la cohésion sociale et le vivre-ensemble, nous puissions œuvrer pour le développement de ce pays", a déclaré le chef du gouvernement.

Am Dafock, située à environ 65 kilomètres de Birao, est fréquemment visée par des attaques de groupes armés. La zone est fragilisée par le conflit qui ravage le Soudan voisin depuis 2023 entre l'armée régulière et les Forces de soutien rapide (FSR).