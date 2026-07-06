Mondial 2026 : l'ombre de Trump sur le report de suspension de Balogun

La Fédération internationale de football a reporté la suspension d'un match pour carton rouge '' direct'' visant le joueur de la sélection américaine Folarin Balogun. La décision, sur fond d'implication présumée du président américain Donald Trump, fait polémique.

''Merci à la FIFA d’avoir fait ce qu’il fallait et d’avoir réparé une grande injustice !'', a écrit Donald Trump sur sa plateforme Truth Social, après la décision prise par la FIFA concernant le cas Folarin Balogun.

La star de la Team USA a reçu un carton rouge après une faute sur un défenseur bosnien lors d’un match des seizièmes de finale du Mondial, remporté 2-0 par les États-Unis. Et devait logiquement manquer la rencontre des huitièmes contre la Belgique.

Selon les règles de la FIFA, un carton rouge direct entraîne automatiquement une suspension d’un match, contre laquelle l’équipe du joueur ne peut pas faire appel.

Mais l'organe dirigeant du football a annoncé dimanche que cette suspension serait désormais reportée d’un an, invoquant l'article 27 de son code disciplinaire, qui permet de ''suspendre'' la sanction ''pour une période probatoire d'un an''.

Selon des sources, Donald Trump avait personnellement appelé le président de la FIFA, Gianni Infantino, pour lui demander de revoir la sanction infligée à Balogun.

La Belgique a dénoncé une décision en « contradiction directe » avec les propres règles de la FIFA. Des voix abondent dans le même sens, parlant de ‘’ coup de pouce’’ au co-organisateur du Mondial.