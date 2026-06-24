"Laissons Parler les Gens", un podcast sur l’engagement des jeunes Africains en ligne

Musique, culture, santé mentale et réseaux sociaux étaient au cœur des échanges entre le rappeur primé Youssoupha et des créateurs de contenu à Bruxelles, en Belgique. Face à des professionnels des médias et de jeunes audiences, ils ont abordé les enjeux qui façonnent une nouvelle génération d'Africains.

Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre de l’initiative « Kouman x Bruxelles », construite autour du célèbre podcast ivoirien « Laissons Parler les gens », qui mobilise les jeunes publics africains à travers l’humour, la culture et la narration numérique.

Une enquête de l’UNICEF sur la jeunesse africaine révèle que 34 % des jeunes ont été victimes de cyberharcèlement, et ce projet est soutenu par l’Union européenne et CFI, l’Agence française de développement médias.

Youssoupha a reconnu que le cyberharcèlement et les abus faisaient partie des défis de l’ère numérique, mais a encouragé les jeunes à se concentrer sur les aspects positifs.

« Nous devons, nous devons — nous devons construire sur le positif. On nous place souvent dans des situations difficiles. Mais les temps difficiles — ils seront toujours là. Je l’ai dit il y a à peine une heure sur le plateau : les temps difficiles existent partout, à toute époque, quelle que soit la génération. Et, en réalité, si l’on ne retient que le côté difficile, au final, on n’avance pas. On avancera avec les personnes qui nous encouragent, les ressources, les talents, les forces — et c’est cela qui nous élèvera. Le reste — tout ce qui ne nous aide pas à avancer — est inutile. C’est tout », a déclaré Youssoupha, rappeur franco-congolais.

La journée a débuté par des ateliers réunissant chercheurs et acteurs institutionnels autour de l'influence des plateformes numériques sur les jeunes publics, la participation citoyenne et la lutte contre les usages nuisibles des réseaux sociaux.

« Aborder ces questions est une chose, proposer des solutions en est une autre », souligne l'actrice Blessing Ngoy.

Les participants ont également pris part à un club d'écoute, discutant d’épisodes de podcasts sur des sujets allant des discours de haine en ligne, des contenus malveillants générés par l’IA et du cyberharcèlement, jusqu’à la santé mentale, aux violences basées sur le genre et aux discours géopolitiques.

Des échanges ont eu lieu sur les moyens de mieux connecter les jeunes publics et d’encourager la participation citoyenne en Afrique.