Mort d’une influenceuse américaine dans des circonstances floues à Zanzibar

Une influenceuse américaine est décédée lors d’un séjour à Zanzibar, en Tanzanie, dans des circonstances encore floues. Les autorités locales poursuivent leurs investigations, tandis que le passeport de son compagnon a été retenu le temps de l’enquête.

La victime, Ashly Robinson, âgée de 31 ans et connue en ligne sous le nom d’Ashlee Jenae, a été retrouvée inconsciente dans une villa où elle séjournait. Transportée à l’hôpital dans la soirée, elle est décédée le lendemain.

Son compagnon entendu comme témoin

Son partenaire, Joe McCann, 45 ans, est actuellement interrogé par la police en tant que témoin. À ce stade, aucune arrestation n’a été effectuée.

Les autorités ont indiqué attendre les résultats d’un examen médical officiel pour déterminer les causes exactes du décès. Si une hypothèse de suicide a été évoquée dans un premier temps, celle-ci n’a pas été confirmée.

Une chronologie encore incertaine

L’alerte a été donnée mercredi dernier après que le personnel de l’hôtel a exprimé des inquiétudes concernant la jeune femme. Selon la police, le couple aurait eu une dispute et aurait été séparé par les employés de l’établissement, chacun étant placé dans une chambre différente.

L’hôtel, sans confirmer ces éléments, a indiqué coopérer pleinement avec les autorités. Il a qualifié de tragique et refusé de fournir davantage de détails, invoquant le respect de la vie privée et le caractère sensible de l’enquête.

Une famille en quête de réponses

Les parents d’Ashly Robinson affirment ne pas comprendre les circonstances de la mort de leur fille. Ils disent avoir reçu peu d’informations dans les heures ayant suivi le drame.

Selon eux, la jeune femme venait de fêter son anniversaire et s’était fiancée durant ce voyage, rendant sa disparition d’autant plus incompréhensible.

Le United States Department of State a confirmé le décès et indiqué apporter son soutien à la famille. Sur les réseaux sociaux, de nombreux hommages continuent d’affluer en mémoire de l’influenceuse.