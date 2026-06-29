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L'UE durcit les conditions de délivrance de visas Schengen aux Somaliens

Un panneau « Schengen Information », à Otopeni, près de Bucarest, en Roumanie, dimanche 31 mars 2024.   -  
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By Rédaction Africanews

avec AFP

Belgique

L'Union européenne a adopté une série de restrictions visant les demandeurs de visas somaliens, dans un contexte de durcissement de sa politique migratoire et de tensions persistantes avec Mogadiscio sur la réadmission des migrants en situation irrégulière.

Désormais, les ressortissants somaliens ne pourront plus bénéficier de visas Schengen à entrées multiples. Le délai de traitement des demandes passera de 15 à 45 jours, tandis que plusieurs facilités administratives seront supprimées, notamment l'exemption de frais pour les détenteurs de passeports diplomatiques.

Ces mesures ont suscité une vive réaction du président somalien, Hassan Sheikh Mohamoud, à l'occasion des célébrations du 66ᵉ anniversaire de l'indépendance du pays. Réfutant les critiques européennes, le chef de l'État a assuré que la Somalie était disposée à accueillir ses ressortissants expulsés. « Nous n'avons pas rejeté notre peuple. S'il s'agit de Somaliens, nous les accepterons », a-t-il déclaré.

Le président a toutefois posé une condition : les personnes renvoyées devront être formellement identifiées comme étant de nationalité somalienne. Selon lui, des ressortissants d'autres pays de la Corne de l'Afrique se feraient passer pour Somaliens afin d'augmenter leurs chances d'obtenir l'asile en Europe, parfois sans même maîtriser la langue somalienne.

L'UE a déjà eu recours à ce type de sanctions à l'encontre de pays jugés insuffisamment coopératifs en matière de réadmission, notamment la Gambie en 2021 et l'Éthiopie en 2024. Les restrictions imposées à ces deux États ont toutefois été levées en mai dernier, après une amélioration de leur coopération avec Bruxelles sur le retour de leurs ressortissants.

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