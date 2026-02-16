Mina Agossi, une voix jazz unique qui rassemble

Dans ce nouvel épisode d'Echoes of Africa, la chanteuse, compositrice et interprète Mina Agossi qui s’est forgée un style unique avec une approche très personnelle du chant nous partage les étapes clés de son parcours, et ce qu'elle aime partager avec le public.

Sa voix, sa personnalité, sa dramaturgie, sont reconnaissables entre mille, et lui ont permis de créer un jazz moderne signature au fil des années. Adoubée par Archie Shepp, elle nous parle de son dernier album "Dynamic", en hommage à une grande voix blues, Dynah Washington.

Setlist :

. Is You is or is you ain’t My baby, Mina Agossi

. Feeling good, reprise par Mina Agossi

. Kind of Blue, Miles Davis

. What difference does it make, par Mina Agossi

. September in the rain, Dynah Washington

. Urb’afrika, Mina Agossi

. Azosse, Mina Agossi

. Dynamic, Mina Agossi