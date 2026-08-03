Ceuta : le Maroc annonce 11 morts et ouvre une enquête

Le Maroc a annoncé un premier bilan officiel de 11 morts après les tentatives massives de passage vers l'enclave espagnole de Ceuta la semaine dernière. Ce chiffre est nettement inférieur à celui avancé par les autorités espagnoles, qui font état d'au moins 72 décès.

Selon le ministère marocain de l'Intérieur, dix personnes se sont noyées et une autre est décédée après une chute dans une zone rocheuse. De son côté, l'Association marocaine des droits de l'homme (AMDH) estime le bilan à près de 130 morts et fait état de dizaines de personnes toujours portées disparues.

Le parquet marocain a ouvert une enquête sur ces événements. Rabat indique également collaborer avec les autorités espagnoles afin d'identifier les victimes retrouvées sur le territoire espagnol.

Les autorités marocaines attribuent cette vague migratoire à la diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux ainsi qu'à une mauvaise interprétation d'une récente décision de la justice espagnole concernant les migrants arrivés par la mer.

Le ministère de l'Intérieur affirme avoir enregistré 40 000 tentatives de franchissement vers Ceuta, tandis que1 135 personnesont également tenté d'entrer dans l'enclave de Melilla avant d'être refoulées.

Selon Madrid, plus de 60 000 migrants ont réussi à rejoindre Ceuta ces derniers jours, mais la quasi-totalité est depuis repartie au Maroc. Face à cette crise migratoire, l'Union européenne réunira ses États membres en urgence mardi afin d'examiner la situation.