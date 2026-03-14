Echoes of Africa : Zily fait rayonner les cultures mahoraises [Podcast]

Bienvenue dans Echoes of Africa, les échos d’Afrique, une série originale d'Africanews Podcast qui vous fera voyager à travers le continent, en musique, sur les sons des guitares, des percussions, des chants ancestraux et des beats modernes qui composent les musiques africaines au pluriel.

Je suis Pascale Keingna et j’explorerai dans chaque épisode divers univers musicaux, de la prose piquante du Zouglou à celle de l’Aïta, des sonorités du Makossa jusqu’aux lockdrums de l’Amapiano, en passant un moment avec un artiste.

L’artiste mahoraise Zily est autrice, compositrice et interprète. Zily a grandi à Mayotte, une île située au beau milieu de l’océan indien, au carrefour de plusieurs cultures qui fondent son identité.

Son identité à elle, elle l’incarne avec fierté dans ses paroles écrites et chantées en shimaore et kibushi, deux des langues parlées à Mayotte, mais aussi dans ses sonorités mixtes qui varient entre patrimoine musical mahorais sur fond de tari le tambour, et d’autres sonorités plus modernes comme l’amapiano.

Zily m’accorde un moment précieux à quelques mois de son concert au Casino de Paris, où elle sera la première artiste mahoraise à se produire, le 22 mai 2026.

Setlist :