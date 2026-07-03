Belgique : les archives sur les minerais du Congo bientôt accessibles au public

Des cartes centenaires aux notes décrivant des décennies de travail de terrain minutieux mené dans des régions en grande partie inexplorées, l’AfricaMuseum de Tervurendans près de Bruxelles, regorge de documents géologiques sur le Congo de l’époque coloniale.

Ils répertorient le riche sous-sol de l’actuelle RDC. La Belgique s’engage à les numériser et à les rendre publics d’ici à cinq ans.

''À partir de 1960, dans les années 1960 et par la suite, des entreprises privées belges ont fait faillite, ont cessé leurs activités au Congo et ont déposé leurs archives ici. Ces archives sont importantes d’un point de vue scientifique, mais aussi économique. C’est pourquoi, depuis quelque temps déjà, ces archives suscitent un vif intérêt, non seulement de la part des scientifiques, mais aussi du secteur privé.'', a déclaré Bart Ouvry, directeur du Musée de l’Afrique.

Un intérêt nourri par la ruée mondiale vers les minerais stratégiques. L’année dernière, le musée a rejeté une offre de la société américaine KoBold Metals visant à prendre en charge la numérisation des archives.

''Bien sûr, il y avait des ressources assez évidentes, comme le cuivre, l’or, etc. Celles-ci présentaient déjà un intérêt à l’époque. Et puis il y en avait d’autres qui semblaient plus anecdotiques à l’époque, comme le lithium et le cobalt. On découvrait un minéral, mais à l’époque, cela ne revêtait aucune importance particulière. Ce sont là aussi des informations qui, quand on les compare à la situation actuelle, suscitent naturellement beaucoup d’intérêt.'', explique François Kervyn, chef du département des sciences de la Terre à l’AfricaMuseum

L’objectif final est de mettre ces données à la disposition des autorités de la RDC, à la fois pour soutenir la recherche scientifique et pour contribuer à ouvrir de nouvelles perspectives économiques.