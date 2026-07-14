L'Union européenne interdit l'importation d'or du Soudan

Belgique
L’Union européenne a décidé d’interdire l’achat, le transfert et l’importation d’or en provenance du Soudan.
Elle interdit également la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de mercure et de cyanure vers le pays.
L’annonce, faite lundi, intègre une série de sanctions visant les paramilitaires et l’armée soudanaise qui s’affrontent depuis avril 2023.
Bruxelles estime en effet que le commerce de ce précieux métal est une source de revenus pour les belligérants.
L’or exploité au Soudan est raffiné dans les pays du Golfe avant sa commercialisation sur les marchés européens et asiatiques.
La guerre, qui dure depuis plus de trois ans dans le pays, a provoqué la pire crise humanitaire au monde selon l’ONU.
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