La France adopte l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans

La France a définitivement adopté mardi l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, une première en Europe.

Le texte a été adopté par 243 voix au Sénat. Les députés de l'Assemblée nationale ont quant à eux approuvé la mesure par 279 voix pour et 81 contre.

"La France ouvre la voie en Europe pour la protection de nos enfants, de nos adolescents. On continue", a déclaré le président de la République, Emmanuel Macron, au terme d’une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, retraçant son combat pour cette mesure et présentant plusieurs exemples de contenus sur les plateformes jugés nocifs pour les jeunes.

Le président français avait fait de ce chantier une priorité pour la fin de son mandat.

La mesure devrait entrer en vigueur dès le 1er septembre pour les nouveaux comptes, et à partir du 1er janvier 2027 pour les comptes existant déjà sur les plateformes, selon Anne Le Hénanff, ministre déléguée au numérique.

Le texte a été critiqué par une partie de la gauche, notamment La France insoumise, qui a voté contre et s'est interrogée sur la mise en œuvre concrète de l'interdiction.

"Cette loi n'est pas seulement hypocrite elle est dangereuse. Vous savez que ces mesures seront contournées et qu'elles sont inapplicables", a affirmé le député insoumis Louis Boyard à la tribune de l'Assemblée nationale.

Selon Anne Le Hénanff, les plateformes comme Instagram, TikTok ou Snapchat seront tenues de mettre en place des dispositifs de vérification de l'âge des utilisateurs.

La France rejoint l'Australie, premier pays au monde à interdire les réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Introduite en décembre 2025, la mesure australienne a pour l'instant eu peu d'impact selon une étude publiée en juin.

D'autres pays européens, comme l'Autriche, le Danemark, la Grèce ou le Royaume-Uni, ont exprimé ces derniers mois leur intention d'interdire les réseaux sociaux pour les enfants.