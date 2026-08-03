Inondations au Ghana : la CEDEAO débloque 250 000 dollars pour les victimes

La CEDEAO va apporter une aide financière de 250 000 dollars au Ghana afin de soutenir les victimes des importantes inondations qui ont récemment affecté plusieurs régions du pays, a annoncé dimanche le ministre ghanéen des Affaires étrangères. La contribution, équivalant à environ 3 millions de cedis ghanéens, est destinée aux populations sinistrées par les intempéries.

Cette intervention de la CEDEAO intervient après les fortes pluies enregistrées à la fin du mois de juin dans plusieurs parties du Ghana, notamment dans la région du Grand Accra. Les intempéries du 29 juin y ont provoqué d’importants dégâts humains et matériels. Selon les premiers bilans communiqués par les autorités, au moins 12 personnes ont perdu la vie et plusieurs autres étaient portées disparues. Dans la seule région du Grand Accra, environ 7 761 ménages ont été touchés, représentant près de 38 800 personnes affectées par les inondations.

Face à l’ampleur de la catastrophe, les services de secours ghanéens ont engagé des opérations d’évacuation dans plusieurs zones sinistrées, notamment à Accra, Tema et dans leurs environs. Ces interventions ont mobilisé le Service national des incendies, la police maritime, l’Organisation nationale de gestion des catastrophes (NADMO) ainsi que les forces armées ghanéennes.

Les conséquences des intempéries ne se sont toutefois pas limitées au Grand Accra. Dans la région de la Volta, plusieurs communautés de la municipalité de Keta ont également été affectées par la montée des eaux. Des habitations se sont effondrées et des populations ont dû être déplacées, accentuant les besoins en matière de secours, d’hébergement et d’assistance humanitaire.

Le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, a salué la décision de la CEDEAO, exprimant la gratitude du gouvernement pour ce geste de solidarité régionale. Il a présenté cette contribution comme une illustration de la "compassion africaine" envers les populations confrontées aux conséquences des inondations.