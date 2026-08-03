Mali : après sa libération, Moussa Mara appelle à la réconciliation nationale

Au Mali, l'ancien Premier ministre Moussa Mara a appelé à l'unité nationale et à la réconciliation, quelques heures après sa libération, à l'issue d'une année de détention.

Dans une vidéo diffusée depuis son domicile de Bamako, il a invité les Maliens à faire preuve de davantage d'humanité, d'empathie et de solidarité pour surmonter les divisions qui traversent le pays.

"Je pardonne, et que l'on me pardonne", a déclaré l'ancien chef du gouvernement, estimant que la vérité, le pardon et la réconciliation sont indispensables pour reconstruire la nation.

Sa libération a été saluée par des proches, des responsables politiques et des sympathisants venus l'accueillir à son domicile.

Moussa Mara a également exprimé son inquiétude pour son avocat et allié politique, Me Mountaga Tall, porté disparu depuis son enlèvement par des hommes armés au début du mois de mai.

L'ancien Premier ministre ne s'est pas prononcé sur son avenir politique. Depuis mai 2025, la junte au pouvoir a dissous l'ensemble des partis et organisations politiques au Mali.