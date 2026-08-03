Fin des Jeux du Commonwealth, le Nigeria en tête des nations africaines

Les Jeux du Commonwealth 2026 se sont achevés dimanche après 11 jours de compétition réunissant quelque 74 nations à Glasgow, en Écosse.

Environ 3 000 athlètes se sont affrontés dans 10 disciplines sportives, de la boxe au judo en passant par la natation.

Au terme de l'événement, l'Australie domine largement le tableau des résultats avec 171 médailles dont 70 médailles d'or. Avec respectivement 110 et 62 médailles, l'Angleterre et le Canada complètent le podium.

Les Jeux, qui ont lieu tous les quatre ans, ont aussi vu de belles performances chez les sélections africaines.

Le Nigeria s'est imposé en haut du classement des nations du continent avec 24 médailles dont 10 en or, le plaçant à la septième place du tableau global. Le pays a notamment remporté trois médailles d'or en haltérophilie et autant en para-haltérophilie.

L'Afrique du Sud récolte quant à elles 28 médailles dont sept en or, devant le Kenya, qui remporte un total de 12 médailles.

Un peu plus loin dans le classement, l'île Maurice a remporté une médaille d'or grâce à la performance du judoka Rémi Feuillet chez les moins de 90kg.

Une médaille d'or également pour le Cameroun grâce à Emmanuel Eseme : en signant un 100 mètres en 9 secondes 83 sous la pluie écossaise, l'athlète de 32 ans a offert à son pays sa première médaille de la compétition, tout en établissant le nouveau record des Jeux.

L'Ouganda, la Namibie ou encore le Ghana remportent quant à eux de l'argent et du bronze, tandis que les sélections du Lesotho et de la Zambie repartent chacune avec deux médailles de bronze.

En décrochant le bronze chez les plus de 78kg, la judokate Marthe Gnacadja Avaro a offert au Gabon son unique podium de la compétition. Le pays faisait sa première apparition aux Jeux après avoir rejoint le Commonwealth en 2022.

La Gambie s'est aussi illustrée en judo, chez les hommes cette fois, grâce à la troisième place de Faye Njie dans la catégorie moins de 73kg.

Avant-dernier pays africain à figurer au tableau des médailles, le Rwanda a remporté sa toute première médaille des Jeux toutes éditions confondues avec la performance de Florence Niyonkuru, troisième du 10 000 mètres.