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Afrique du Sud : Kemi Seba reste en prison jusqu'au 14 juillet

Kemi Seba   -  
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By Rédaction Africanews

avec AFP

Afrique du Sud

La justice sud-africaine a refusé jeudi, la remise en liberté sous caution de Kemi Seba. Invoquant le risque de fuite.

L’activiste restera donc en prison jusqu’au 14 juillet, date fixée pour l’examen de la demande de son extradition introduite par le Bénin.

Le pays d’Afrique de l’Ouest dont il est originaire l’accuse d’incitation à la violence et de blanchiment d’argent, après son soutien au coup d’état manqué de décembre 2025.

Pour l’heure, la justice sud-africaine ne statue que sur le volet immigration illégale. Détenteur d’un passeport diplomatique nigérien, Kemi Seba de son vrai nom Gilles Robert Capo Chichi et son fils avaient été arrêté le 13 avril pour tentative de sortie d’Afrique du Sud via le Zimbabwe avec des visas expirés.

Le choix de cette destination est au centre des questions des juges, de même que la présence d’un troisième suspect : le sud-africain François Van der Merwe, accusé d’avoir reçu de l’argent de Moscou pour aider Kemi Seba.

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