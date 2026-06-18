Mondial 2026 : l'ivoirien Elye Wahi privé de visa pour le Canada

Pour son deuxième match du mondial 2026, la Côte d’Ivoire affronte l’Allemagne samedi, au Canda. Mais les éléphants seront privés d’Elye Wahi, l’un de leurs éléments majeurs.

L’attaquant ivoirien n’a pas toujours obtenu les autorisations administratives nécessaires à son entrée au Canada où doit se dérouler la rencontre. L’information a été confirmée par la Fédération ivoirienne de football mercredi.

Elye Wahi est au cœur d’une affaire de paris truqués en France. Il est soupçonné d’avoir pris volontaire un carton jaune lors d’un match de l’OGC Nice.

L’international ivoirien a été entendu par la police française avant le début du mondial dans le cadre de cette affaire. A ce stade, difficile de dire si son absence au Canda est liée à cette procédure.

En attendant, l’attaquant de 23 ans restera aux États-Unis alors que ses coéquipiers tenteront de remporter une deuxième victoire face à l’Allemagne, après celle obtenue lors de la première journée devant l’Equateur.