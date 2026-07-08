RDC : les centres de traitement d'Ebola s'adaptent à l'afflux de patients

Face à la progression de l’épidémie d’Ebola liée au virus de Bundibugyo en République démocratique du Congo, les capacités de prise en charge des malades ont été considérablement renforcées dans la province de l’Ituri.

Dans les centres de traitement Ebola, les équipes médicales poursuivent leurs efforts pour accueillir les patients tout en limitant les risques de contamination. Les structures existantes ont été adaptées et de nouvelles extensions mises en place afin d’augmenter les capacités d’accueil et d’améliorer les conditions de prise en charge. Selon les autorités sanitaires, la capacité de traitement est passée d’une dizaine de lits au début de l’épidémie à environ 700 lits répartis dans 22 centres.

Malgré cette augmentation, la demande reste élevée, les centres fonctionnant actuellement à près de 90% de leur capacité. Des projets prévoient l’ajout de 300 lits supplémentaires. Au 4 juillet, les autorités congolaises avaient recensé 1.561 cas confirmés d’Ebola, dont 506 décès et 254 guérisons. Plus de 10.000 personnes ayant été en contact avec des cas confirmés font l’objet d’un suivi, avec un taux de surveillance d’environ 82%.

Au-delà de la prise en charge médicale, les équipes tentent également de renforcer la confiance des communautés, un élément essentiel pour encourager les patients et leurs proches à se rendre rapidement dans les centres de traitement. En Ituri, les structures de soins s’organisent ainsi pour répondre à une épidémie qui continue de mettre sous pression le système de santé local.