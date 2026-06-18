Mondial 2026 : fin de la 1ere journée, bilan mitigé pour l'Afrique

Des Ghanéens ont célébré mercredi la victoire des Black Stars face au Panama 1-0, mercredi en coupe du monde de football.

Un but dans les ultimes minutes du match a permis à la bande à Carlos Queiroz de remporter ses trois premiers points dans la compétition.

L’Afrique enregistrait ainsi sa deuxième victoire à l’issue de la première journée de la phase de groupe du mondial 2026. Après la belle victoire de la Côte d’Ivoire face à l’Equateur 1-0.

Le Maroc, l’Egypte, la République démocratique du Congo et le Cap-Vert ont obtenu le point du match nul. C'était face aux sélections de haute facture : Brésil, Espagne, Belgique et Portugal.

Les quatre autres représentants du continent n’ont encore aucun point au compteur. L’Afrique du Sud a perdu face au Mexique, la Tunisie écrasée par la Suède, le Sénégal a courbé l’échine face à la France et l’Algérie a été battue par l’Argentine.