Mondial 2026 : l'Algérie éliminé sans gloire contre la Suisse

Breel Embolo et Dan Ndoye ont tous deux marqué et la Suisse s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde grâce à une victoire 2-0 contre l'Algérie jeudi soir.

La Suisse affrontera le vainqueur du match de vendredi opposant la Colombie au Ghana à Kansas City, dans le Missouri.

Ce match des huitièmes de finale est prévu mardi prochain à Vancouver. La Suisse n’a plus remporté de match à élimination directe depuis 1938 en France, mais en 1954, l’équipe s’était imposée lors d’un match de barrage pour atteindre les quarts de finale.

Bien que les Suisses aient atteint les huitièmes de finale lors des trois dernières Coupes du monde, ces tournois comptaient alors seulement 32 équipes et ils n’avaient pas réussi à aller plus loin.

L'Algérie a été éliminée après avoir fait son retour en Coupe du monde pour la première fois depuis 2014, année où elle s'était qualifiée pour la phase à élimination directe avant de s'incliner face à l'Allemagne, future championne du monde.