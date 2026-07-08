Tanzanie : la banque centrale achète 28 tonnes d'or pour renforcer ses réserves

La banque centrale de Tanzanie a acheté environ 28 tonnes d'or au cours des 18 derniers mois afin de renforcer ses réserves internationales et de soutenir le shilling, a déclaré son gouverneur, Emmanuel Tutuba.

Selon un communiqué du ministère des Finances, Emmanuel Tutuba, gouverneur de la banque de Tanzanie, a indiqué que l’or acheté représentait une valeur de 3,68 milliards de dollars aux cours actuels.

Ce communiqué a été publié mercredi, mais M. Tutuba avait fait ces déclarations la veille lors d’une réunion du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale en Gambie.

La Banque de Tanzanie achète de l’or pour ses réserves depuis environ 2023.

En septembre 2024, l’autorité de régulation minière tanzanienne a ordonné à toutes les sociétés minières et à tous les négociants exportant de l’or de consacrer au moins 20 % de leur production destinée à la vente à la banque centrale.

La Tanzanie figure parmi les dix premiers producteurs d’or d’Afrique.

M. Tutuba a indiqué que le programme d’achat d’or avait conduit à l’ouverture de plus de 4 000 nouveaux comptes auprès d’établissements financiers par des négociants en minerais et des petits exploitants miniers.

Lors de l’annonce des taux d’intérêt la semaine dernière, M. Tutuba a déclaré que ce pays d’Afrique de l’Est disposait d’environ 6 milliards de dollars de réserves, soit l’équivalent de 4,3 mois d’importations.