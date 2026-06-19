Mondial 2026 : les Haïtiens rêvent d'un exploit contre le Brésil

À la veille de son match contre le Brésil en Coupe du monde 2026, l'espoir est palpable en Haïti. Pour la première fois depuis 1974, les Grenadiers participent au Mondial, une qualification historique qui suscite un fort élan de fierté nationale.

À Port-au-Prince, les drapeaux haïtiens et les affiches des joueurs ont remplacé les couleurs brésiliennes, longtemps omniprésentes lors des précédentes Coupes du monde. Si le Brésil reste une référence pour de nombreux Haïtiens, le soutien est désormais entièrement tourné vers la sélection nationale.

Après une courte défaite (1-0) face à l'Écosse lors de son entrée en lice, les supporters veulent croire à un exploit contre la Seleção, quintuple championne du monde.

« Nous allons nous battre pour battre le Brésil », affirme Rosalva Ducauvensky, une supportrice rencontrée à Port-au-Prince.

Un autre supporter, Adlaire Luxana, rêve d'une victoire historique : « Si Haïti battait le Brésil trois buts à zéro, ce serait une immense fête. Nous attendons ce moment pour soutenir notre équipe. »

La qualification d'Haïti est d'autant plus remarquable que la sélection a dû disputer ses matches à domicile à Curaçao, en raison de l'insécurité provoquée par les gangs armés qui contrôlent une grande partie de la capitale et empêchent l'utilisation du stade national.

Malgré les violences qui secouent le pays, la Coupe du monde offre un moment de rassemblement. Face à l'un des favoris du tournoi, les Haïtiens savent que la tâche sera difficile, mais ils gardent une conviction : en football, tout reste possible.