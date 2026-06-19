Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Sport

sport

Mondial 2026 : l'Ivoirien Elye Wahi obtient finalement son visa pour le Canada

Elye Wahi (12) de la Côte d'Ivoire en action lors du match de football du groupe E de la Coupe du monde entre la Côte d'Ivoire et l'Équateur à Philadelphie, le 14/06/2026   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

avec AP

Canada

Bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire à la veille de son match contre l'Allemagne en Coupe du monde. L'attaquant Elye Wahi a finalement obtenu son visa pour entrer au Canada, où se disputera la rencontre ce samedi.

La Fédération ivoirienne de football avait annoncé jeudi que le joueur ne pourrait pas faire le déplacement, faute d'autorisation d'entrée sur le territoire canadien.

Selon une source proche du dossier, les autorités canadiennes ont finalement validé sa demande après avoir vérifié qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite judiciaire.

Titulaire lors de la victoire des Éléphants face à l'Équateur, Elye Wahi pourra donc participer à cette rencontre décisive pour une qualification en seizièmes de finale.

Le joueur est toutefois cité dans une enquête ouverte en France après une plainte contre X déposée par la Ligue de football professionnel concernant des soupçons de paris sportifs autour d'un carton jaune reçu lors d'un match de Ligue 1. Aucune poursuite n'est engagée à ce stade contre lui.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.