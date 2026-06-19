Mondial 2026 : l'Ivoirien Elye Wahi obtient finalement son visa pour le Canada

Bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire à la veille de son match contre l'Allemagne en Coupe du monde. L'attaquant Elye Wahi a finalement obtenu son visa pour entrer au Canada, où se disputera la rencontre ce samedi.

La Fédération ivoirienne de football avait annoncé jeudi que le joueur ne pourrait pas faire le déplacement, faute d'autorisation d'entrée sur le territoire canadien.

Selon une source proche du dossier, les autorités canadiennes ont finalement validé sa demande après avoir vérifié qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite judiciaire.

Titulaire lors de la victoire des Éléphants face à l'Équateur, Elye Wahi pourra donc participer à cette rencontre décisive pour une qualification en seizièmes de finale.

Le joueur est toutefois cité dans une enquête ouverte en France après une plainte contre X déposée par la Ligue de football professionnel concernant des soupçons de paris sportifs autour d'un carton jaune reçu lors d'un match de Ligue 1. Aucune poursuite n'est engagée à ce stade contre lui.