Mondial 2026 : les Bafana Bafana encore en vie, le Mexique premier qualifié

Rien n'est encore joué, même si les supporters sud-africains ont quitté le stade d'Atlanta déçus.

Ce match nul permet tout de même aux Bafana Bafana d'engranger leur premier point à la Coupe du Monde 2026, et maintient également leurs espoirs de qualification pour les huitièmes de finale. Lors du match décisif du 25 juin, l'Afrique du Sud affrontera la Corée du Sud, qui vient de s'incliner 1-0 face au Mexique.

On a égalisé, mais la situation semble un peu désespérée maintenant, il nous faut une victoire contre la Corée du Sud. Surtout après la défaite contre le Mexique, il nous faut donc au moins un point. On a encore une petite chance, explique un supporter sud-africain.

Des milliers de supporters ont envahi les rues de la capitale jeudi soir après la victoire 1-0 du Mexique face à la Corée du Sud lors du second match de la phase de poules de la Coupe du monde. Les supporters se sont rassemblés près de l'Ange de l'Indépendance, où ils ont agité des drapeaux et chanté tandis que les klaxons des voitures résonnaient dans le centre-ville.

En vérité, je n'étais pas préparée à ça. J'ai vraiment peur de savoir si on va gagner. Je passe un moment incroyable. C'était exactement ce que j'attendais. Je voulais venir crier pour le Mexique, pour la première fois de ma vie, s'est réjouie une supportrice mexicaine.

Le Mexique disputera son troisième match face à la République tchèque le 25 juin, dans son stade Azteca de Mexico, qui accueillera également son huitième de finale et, éventuellement, un quart de finale.