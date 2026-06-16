Mondial 2026 : le Cap-Vert surprend l'Espagne, l'Égypte frustre la Belgique

Le Cap-Vert tient l'Espagne en échec avec un surprenant match nul 0-0 pour ses débuts en Coupe du monde

On peut donc oublier l'idée selon laquelle une Coupe du monde élargie diluerait la qualité du plus grand tournoi de football.

Le petit Cap-Vert, qui faisait ses débuts en Coupe du monde, a créé la surprise en tenant en échec l'Espagne, grande favorite, lors d'un match nul 0-0 lundi.

« Cela signifie tout pour notre pays », a déclaré l'entraîneur du Cap-Vert, Pedro Leitão Brito. « Nous avons toujours dit que nous voulions que tout le monde voie notre pays, notre équipe, et nous avons fait preuve d'organisation et de courage. C'est la preuve de ce qui caractérise notre pays : la résilience et la volonté de surmonter les difficultés. »

L'Espagne, championne d'Europe, est l'une des favorites pour remporter le tournoi et était donnée à -1200 pour battre le Cap-Vert. Mais elle n'a pas réussi à trouver la faille face à un gardien de but de 40 ans et à une défense tenace qui a su répondre à toutes les attaques des superstars espagnoles.

Même le sensationnel adolescent Lamine Yamal, entré en jeu en deuxième mi-temps, n’a pas pu renverser la situation dans un match qui s’est terminé par des célébrations endiablées et émouvantes dans le stade.

« Un rêve », c’est ainsi que le défenseur capverdien Steven Moreira a décrit ce moment.

Le gardien vétéran Vozinha a fondu en larmes après le coup de sifflet final, après avoir réalisé une performance impressionnante pour tenir l’Espagne à distance.

Il a été élu homme du match, réalisant une série d’arrêts en fin de première mi-temps pour repousser les tentatives de Ferran Torres, Pedri et Aymeric Laporte.

L'Espagne a failli ouvrir le score lorsque Torres a frappé la barre transversale peu avant la mi-temps.

« Nous aurions dû gagner le match d’aujourd’hui, compte tenu de tout ce qui s’est passé et de toutes les occasions que nous nous sommes créées, mais il nous a manqué de fraîcheur et de précision », a déclaré le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente, qui avait prévenu avant le match que le Cap-Vert pourrait être l’une des équipes surprises de la Coupe du monde.

L'Espagne a failli être victime d'un revers encore plus cuisant lorsque Diney Borges a eu une occasion de marquer en fin de match, mais sa tête a été repoussée par le gardien espagnol Unai Simon.

Le Cap-Vert rejoint ainsi le Cameroun, le Sénégal et l'Arabie saoudite sur la liste des équipes ayant créé la surprise face aux géants du football lors de la Coupe du monde.

Le Cameroun a battu l’Argentine, tenante du titre, en 1990, et le Sénégal a battu la France, tenante du titre, en 2002. Il y a quatre ans, l’Arabie saoudite s’est imposée face à l’Argentine de Lionel Messi, qui a ensuite remporté le tournoi au Qatar.

Le Cap-Vert n'a pas gagné, mais sa performance a fait taire certaines critiques selon lesquelles l'élargissement de la Coupe du monde de 32 à 48 équipes affaiblirait le tournoi.

Cet archipel au large de la côte ouest de l’Afrique s’étend sur environ 4 000 kilomètres carrés et compte environ un demi-million d’habitants, ce qui fait du Cap-Vert la troisième plus petite nation en termes de population à se qualifier pour la Coupe du monde. Et même face à une équipe d'Espagne au effectif très fourni, le Cap-Vert a prouvé sa valeur sur la plus grande scène du football.

Bien que la majorité des 67 640 spectateurs présents au Mercedes-Benz Stadium semblaient être des supporters espagnols, ce sont les supporters capverdiens qui ont le plus bruyamment encouragé leur équipe. Ils ont poursuivi leurs célébrations après le coup de sifflet final, chantant et dansant dans les couloirs.

« Nous sommes tous heureux car nous avons beaucoup travaillé pour en arriver là. Nous méritons d’être ici », a déclaré Vozinha.

L'Espagne, championne en 2010, vise un deuxième titre mondial et aborde le tournoi après avoir remporté l'Euro 2024. Mais ses débuts décevants font écho à ses performances lors des dernières Coupes du monde. L'Espagne n'a pas réussi à dépasser les huitièmes de finale lors des trois dernières éditions.

« De quels doutes pensez-vous que mon équipe va souffrir ? Aucun », a déclaré De la Fuente. « Nous savons à quel point cette compétition est difficile. L’idée que nous devons suivre est celle qui nous a menés ici et qui a fait de nous les champions d’Europe. »

L'Espagne affrontera l'Arabie saoudite dimanche et le Cap-Vert affrontera l'Uruguay.