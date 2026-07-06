Sri Lanka : une émeute dans une prison fait 23 morts et plus de 100 blessés

Des affrontements dans une prison sri-lankaise ont fait 23 morts, dont quatre gardiens, et plus de 100 blessés, lors de l'émeute carcérale la plus meurtrière que le pays ait connue depuis plus de cinq ans, ont déclaré lundi les autorités.

Les blessés ont été transportés d'urgence à l'hôpital de Negombo, au nord de la capitale Colombo, à la suite d'affrontements qui ont eu lieu pendant la nuit entre des détenus appartenant à deux gangs de trafiquants de drogue au sein de la principale prison de la région, a indiqué la police.La directrice de l’hôpital, Pushpa Gamlath, a indiqué que 23 corps se trouvaient dans son établissement public et que plus de 100 détenus et gardiens blessés y avaient également été admis.

« Certaines victimes présentent des blessures par balle, d’autres des coupures et des contusions graves », a déclaré Mme Gamlath à l’AFP par téléphone.

Les affrontements ont éclaté dimanche soir à la prison de Negombo, qui abrite plusieurs milliers de détenus, ont indiqué les autorités. Alors que les nouvelles des affrontements se propageaient dans la prison, des détenues d’un quartier adjacent sont montées sur le toit et ont exigé leur libération dimanche soir.La police a indiqué qu’une partie du toit s’était effondrée, blessant certaines de ces femmes.

Des commandos de police ont été appelés en renfort lundi, mais n’ont pas été déployés à l’intérieur de la prison. Une foule importante de proches des détenus s’est rassemblée devant la prison lundi, tandis que l’armée de l’air déployait des drones et un hélicoptère pour surveiller la zone. Des riverains ont déclaré avoir entendu des coups de feu.