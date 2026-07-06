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L'OPEP+ acte une nouvelle augmentation des quotas de production pétrolière

Le logo de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) est visible à l'extérieur du siège de l'OPEP à Vienne, en Autriche, 3 mars 2022.   -  
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By Rédaction Africanews

and AFP

Algérie

Sept membres de l'OPEP+ ont décidé dimanche d'augmenter à nouveau leurs quotas de production de pétrole, alors que les pays du Golfe sont encore sous le choc de la guerre au Moyen-Orient.

Les ministres des principaux pays de l’OPEP+, à savoir l’Arabie saoudite, la Russie, l’Irak, le Koweït, le Kazakhstan, l’Algérie et Oman, se sont réunis virtuellement dimanche et « ont décidé de mettre en œuvre un ajustement de la production de 188 000 barils par jour », indique un communiqué de l’organisation, précisant que « cet ajustement sera mis en œuvre en août 2026 ».

Les pays du Golfe ont dû réduire leur production après la quasi-paralysie du détroit d’Ormuz orchestrée par l’Iran pendant la guerre au Moyen-Orient, qui a bloqué leurs exportations de pétrole pendant plusieurs mois.

Entre le premier trimestre 2026 et le mois de mai, la production combinée de l’Arabie saoudite, de l’Irak et du Koweït — trois des sept pays ayant augmenté leurs quotas — a chuté d’environ six millions de barils par jour, selon les données de l’OPEP.

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