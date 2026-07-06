Ebola : un deuxième centre de traitement ouvre dans le Nord-Kivu

La République démocratique du Congo (RDC) a ouvert un deuxième centre de traitement d’Ebola dans le Nord-Kivu, l’une des trois provinces touchées par l’épidémie, afin d’améliorer l’accès aux soins spécialisés et d’alléger la pression sur les établissements de santé.

Avec une capacité de 20 lits, cet établissement contribuera à soulager la pression qui pèse sur les structures de santé, déjà soumises à une forte sollicitation.

« Ce centre de traitement d’Ebola est le deuxième centre standardisé à être construit dans notre province du Nord-Kivu. Nous avons déjà le centre de traitement d’Ebola (CTE) de Katwa, et désormais celui-ci, à l’hôpital général de Beni. Bien sûr, conformément à nos plans, de nombreux autres ETC et centres de transit doivent être construits, et nous n’en sommes qu’au début. Tout cela est dans l’intérêt de notre population, car lorsque des personnes tombent malades, le gouvernement a la responsabilité de protéger ses citoyens. », a expliquéPrisca Luanda Kamala, ministre provinciale de la Santé, province du Nord-Kivu.

La ville de Beni, où se trouve le nouveau centre, a également enregistré sa première survivante d’Ebola, une patiente qui a quitté l’hôpital fin juin, une avancée positive rare dans la lutte du pays contre l’épidémie.

« Ce document atteste que notre sœur Kavira Mukelu Charline n’est plus considérée comme une patiente atteinte d’Ebola, mais comme une personne guérie, qui a vaincu la maladie. Elle va donc nous aider à sensibiliser la population, à diffuser le message au sein de la communauté selon lequel Ebola n’est pas une fatalité. », a indiqué Jérémie Katsavara, médecin chargé du traitement des patients atteints d’Ebola.

Les autorités sanitaires ont indiqué dimanche que la RDC avait recensé plus de 1 500 cas confirmés d’Ebola dans 36 zones sanitaires de trois provinces, dont 506 décès. Sur ce total, 254 patients se sont rétablis, tandis que 628 sont toujours en isolement ou hospitalisés.