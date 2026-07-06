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Royaume-Uni : fin d'un projet d'éducation à l'étranger destiné aux femmes

ARCHIVES - Les bancs d'une école sont vides à Kaboul, en Afghanistan, le 22 décembre 2022   -  
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Ebrahim Noroozi/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

and AFP

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni met fin à un projet d’éducation à l’étranger destiné aux femmes et aux jeunes filles.Seulement deux ans après son annonce, ce programme, qui visait à maintenir un million de jeunes filles à l’école en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient, a été abandonné suite à des coupes dans l’aide.

Intitulé « Strengthening higher education for female empowerment » - ”Renforcer l'enseignement supérieur pour l'autonomisation des femmes” - (SHEFE), ce projet disposait d’un budget de 45 millions de livres sterling pour améliorer l’accès à l’enseignement supérieur à un million d’étudiantes à travers le monde. Son appel d’offres a désormais été retiré, a indiqué le ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement (FCDO).

En mai, Yvette Cooper, ministre des Affaires étrangères, avait souligné son engagement en faveur des femmes et des filles, déclarant qu’elles constituaient une priorité pour le FCDO et qu’elle était_« déterminée à œuvrer au-delà des frontières pour faire en sorte que la sécurité des femmes soit une priorité mondiale »_.

Ce programme a été conçu en partie parce que les filles qui bénéficient d’un enseignement supérieur ont jusqu’à six fois moins de chances de se marier alors qu’elles sont encore mineures et sont moins exposées à la violence conjugale. Les femmes ayant un niveau d’études élevé voient également leurs revenus augmenter.

Les acteurs des secteurs du développement international et de l’éducation ont affirmé que la suppression du programme SHEFE constituait la dernière décision en date à porter gravement atteinte à l’engagement affiché du Royaume-Uni en faveur des femmes et des filles.

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