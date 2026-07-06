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Sénégal : Bassirou Diomaye Faye va lancer son propre parti politique 

ARCHIVES - Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye participe à une conférence de presse à Dakar, au Sénégal, le 29 août 2024. (Photo AP/Annie Risemberg, archives)   -  
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By Rédaction Africanews

Sénégal

Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye devrait créer son propre parti politique. Une initiative qui confirme la rupture avec son ancien allié Ousmane Sonko et son ancien camp, le Pastef.

Aminata Touré, conseillère principale du président, a la charge de mettre en place un groupe de travail pour créer le parti.

Jusqu'à présent, Bassirou Diomaye Faye était membre du Pastef, le parti au pouvoir dirigé par Ousmane Sonko, qui occupait le poste de Premier ministre. Il a été limogé en mai dernier, mettant fin à plusieurs mois de désaccord et de pics indirects entre les deux anciens partenaires.

Ces bouleversements politiques surviennent alors que le Sénégal peine à faire face à une crise découlant de la révélation d’une dette mal déclarée sous le gouvernement précédent.

À présent, les deux dirigeants se préparent tous deux aux élections locales prévues en 2027, qui permettront de mesurer le soutien dont chacun d’eux bénéficie à travers le pays alors que la rupture entre eux semble désormais définitive.

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