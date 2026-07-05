Mondial 2026 : le Maroc poursuit l'exploit et porte les espoirs de l'Afrique

Le Maroc entre dans l'histoire en atteignant les quarts de finale de la Coupe du monde.

Le Maroc continue d'écrire l'histoire du football africain. Grâce à une victoire nette 3-0 contre le Canada, samedi, les Lions de l'Atlas sont devenus la première sélection africaine à se qualifier à plus d'une reprise pour les quarts de finale de la Coupe du monde.

Au stade Moulay El Hassan de Rabat, des milliers de supporters ont laissé exploser leur joie au coup de sifflet final. Cette qualification marque une deuxième présence consécutive du Maroc parmi les huit meilleures équipes du monde, après son parcours historique jusqu'aux demi-finales lors du Mondial 2022.

Le milieu de terrain Azzedine Ounahi a été le grand artisan de cette victoire en inscrivant un doublé, permettant aux siens de franchir une nouvelle étape dans leur remarquable aventure mondiale.

À la sortie du stade, les supporters savouraient cet exploit inédit.

« On ne pouvait pas rêver mieux », s'est réjoui Nabil Yahya, un supporter marocain.

Pour le Canada, cette élimination met un terme à une campagne historique. Le pays coorganisateur de la Coupe du monde 2026 avait remporté son tout premier match à élimination directe en battant l'Afrique du Sud (1-0), décrochant ainsi une qualification historique pour les huitièmes de finale.

La rencontre constituait également le dernier match disputé à Houston dans le cadre du Mondial 2026. Présent dans les tribunes, Aaron Clark a salué l'ambiance de la compétition.

« C'est l'humanité tout entière qui se rassemble pour célébrer un sport formidable, dans une ville formidable et dans le pays le plus libre du monde », a-t-il déclaré.